Balıkçı Kenan'dan Kur'an kursu öğrencilerine balık ikramı - Son Dakika

Balıkçı Kenan'dan Kur'an kursu öğrencilerine balık ikramı

İSTANBUL - Balıkçı Kenan Beylikdüzü'nde bulunan Hz. Ali Camii ve Hz. Rümeysa Kız Kuran Kursu öğrencilerini unutmadı. Kur'an-ı Kerim okumaya yeni başlayan öğrencileri restoranına davet ederek balık ikram eden Kenan Balcı, daha sonrasında ise restoranının içerisinde bulunan Deniz Canlılar Müzesini gezdirdi. Gerçekleştirilen etkinlik sonunda ise öğrenciler, denizlerde bolluk ve bereket yaşanması için dua etti.

Beylikdüzü'nde bulunan Hz. Ali Camii ve Hz. Rümeysa Kız Kuran Kursu öğrencilerini unutmayan Balıkçı Kenan, öğrencileri restoranında ağırladı. Kur'an kursu öğrencilerine balık ikram eden Kenan Balcı, yemekten sonra ise restoranının içerisinde bulunan Deniz Canlıları Müzesini öğrencilere gezdirdi. Müzede bulunan canlılar hakkında bilgi veren Kenan Balcı, daha sonrasında ise öğrencilere deniz ve deniz canlılarının önemini anlattı. Gerçekleştirilen etkinlik sonunda ise bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde deniz kirliliklerinin bitmesi, son günlerde yaşadığımız doğal afetlerin son bulması ve denizde balık bolluğu yaşanması için dua etti.

"Öğrencilerimiz ile çok güzel bir gün geçirdik"

Kur'an kursu öğrencileri ile çok güzel ve verimli bir gün geçirdiğini ifade eden Kenan Balcı, "Hz. Ali Camii ve Hz. Rümeysa Kız Kuran Kursu öğrencilerini cüz okumayı bitirerek Kur'an okumaya başladı. Bizde bu başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek için kendilerine balık ikram ediyoruz ve Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezdireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sonunda ise çocuklarımız ile birlikte deniz kirliliklerinin bitmesi, son günlerde yaşadığımız doğal afetlerin son bulması ve denizde balık bolluğu yaşanması için dua edeceğiz" dedi.

Balık ikramı hakkında konuşan bir öğrenci ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Cüz okumayı bitirdik ve Kur'an okumaya başladık. Bizi ödüllendirmek için Balıkçı Kenan'a getirdiler. Burada abiler bize balık ikram ettiler. Arkadaşlarımda bende çok mutluyuz Balıkçı Kenan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.