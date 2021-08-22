Balıkçı oltasına takılarak, yaralanan martıyı botla denize açılan vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Yaralı martı, tedavi edilmek üzere İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denizin içinde duran martıyı fark eden vatandaşlar, botla suya açıldı. Vatandaşlar, martıyı bota alarak, kanadına saplanan olta iğnelerini tek tek çıkardı.

Yeniköy 'de, balıkçıların olta iğnelerine takılan martı, kanadından yara aldığı için uçamadı.

Sarıyer 'de, balıkçı oltasına takılarak yaralanan bir martı, denize botla açılan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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