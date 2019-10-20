Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanında, gece çıkan yoğun rüzgar ve yağışın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan 2 tekne su almaya başladı. Tekneleri kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Tekneler halatlar bağlanarak balıkçı barınağına çekilerek batmaktan kurtarıldı. - HATAY