Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı
18 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanında, gece çıkan yoğun rüzgar ve yağışın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan 2 tekne su almaya başladı. Tekneleri kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Tekneler halatlar bağlanarak balıkçı barınağına çekilerek batmaktan kurtarıldı. - HATAY
Öfkeli baba, oğlunun tartıştığı 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp yumrukla dövdü Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti Geceyi arkadaşlarıyla geçiren genç, odada ölü bulundu: 5 kişi gözaltında Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı