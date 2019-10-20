Son Dakika Haberleri: Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

18 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı.

Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanında, gece çıkan yoğun rüzgar ve yağışın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan 2 tekne su almaya başladı. Tekneleri kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Tekneler halatlar bağlanarak balıkçı barınağına çekilerek batmaktan kurtarıldı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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