Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi - Son Dakika Ekonomi

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi

16 dakika önce

Doğu Kaadeniz Bölgesi'nde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık haline bugün balık gelmedi.

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi, System.String[]

Doğu Kaadeniz Bölgesi'nde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık haline bugün balık gelmedi. Aralarında Ağrı'dan gelen balıkçı esnafı da olmak üzere çok sayıda balıkçı esnafı balık alamadan halden geri dönmek zorunda kaldı.


Bu sezon Trabzon balık haline zaman zaman 15 bin kasanın üzerinde hamsi gelirken, bugün itibariyle hiçbir deniz balığının gelmeyişi balıkçı esnafını üzdü.


Balık esnaflarından İhsan Sadıklar, hava muhalefeti nedeniyle balık gelmediğini belirterek "Bugün kıyı balıkçıları da gelmedi. Sezon fena değil iyi geçti sayılabilir. Şu an hava muhalefeti nedeniyle hiç balık gelmedi. Balık hali tarihi bir gününü yaşıyor bomboş" dedi.


Ağrı'dan balık almak için Trabzon'da gelen Mustafa Karaman isimli balıkçı esnafı ise sürekli balık almak için geldiği Trabzon'da ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, "Ağrı Doğubeyazıt'tan geldim balık almak için geldim ancak hiçbir şey bulamadım. Sadece kültür balığı bulunuyor. Şu anda hamsi görünürde yok. Yarını bekleyeceğim yarın da bir şey bulamazsak mecburen aldığımız kültür balıklarıyla geri döneceğiz. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Trabzon'da sık sık balık almak için gelirim. Yılın dört ayı Karadeniz'deyiz" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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