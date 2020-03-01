Balıkçı teknelerine denetim - Son Dakika
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Balıkçı teknelerine denetim

6 saat önce

Malatya'da av yasağı öncesi balıkçı teknelerinde denetimler yapıldı.

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Malatya'da av yasağı öncesi balıkçı teknelerinde denetimler yapıldı.


Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen kontrollerde tüm iç sularda 1 Nisanda başlayacak olan sazangiller av yasağı hakkında gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Bazı balıkçı teknelerine ilk defa ruhsat teskeresi verileceğinden Malatya Büyükşehir Belediye personelince ölçüm ve denetimler yapıldı. Balıkçı teknelerinde olması gereken; can yeleği, can simidi, lamba, korna, yangın tüpü, gibi gerekli alet ve ekipmanlar denetlendi.


Bilgilendirme ve denetimleri gerçekleştiren yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin sık sık tekrarlanacağı ifade edilip, Malatya'da bulunan tüm su ürünleri kooperatiflerini kapsayacağı belirtildi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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