Son Dakika Haberleri: Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar

Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar

1 saat önce

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana kasalar dolusu balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.

Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar, System.String[]
Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana kasalar dolusu balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ordulu balıkçı Erdem Keleş, AA muhabirine, bu sezon başta palamut olmak üzere hamsi, çinekop ve istavritin beklenenden çok daha fazla olduğunu, bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 18 yıldır balıkçılık yaptığını, martılarla artık arkadaş gibi olduklarını dile getiren Keleş, "İnsanoğlu nasıl rızık peşinde koşuyorsa bu hayvanlarda bizim gibi rızık peşindeler. Aç kalan martılar gün boyu balıkçı teknelerini takip ederek dökülen veya onlara atılan balıklarla karınlarını doyurmaya çalışır. Fazla balık tuttuğumuzda kürekle denize ve güverteye balık atıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:14 Kaynak: AA

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