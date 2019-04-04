Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar
46 dakika önce
Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana kasalar dolusu balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.
Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana kasalar dolusu balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.
Balıkçı İsmail Değer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayvanlar da biz insanlar gibi rızık peşindeler. Aç kalan martılar balıkçı teknelerini takip ederek onlara atılan balıklarla karınlarını doyurmaya çalışıyor. Balıkçı teknelerimizdeki balıkçılar fazla balık tuttuğunda kürekle denize ve güverteye balık atıyorlar. Biz de tezgahlarımızdan fazla kalan balıkları bazen martılar için atıyoruz" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:49 Kaynak: İHA
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