Son Dakika Haberleri: Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar

Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar

46 dakika önce

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana kasalar dolusu balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.

Balıkçı Teknelerinin Davetsiz Misafiri Martılar, System.String[]
Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana kasalar dolusu balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.

Balıkçı İsmail Değer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayvanlar da biz insanlar gibi rızık peşindeler. Aç kalan martılar balıkçı teknelerini takip ederek onlara atılan balıklarla karınlarını doyurmaya çalışıyor. Balıkçı teknelerimizdeki balıkçılar fazla balık tuttuğunda kürekle denize ve güverteye balık atıyorlar. Biz de tezgahlarımızdan fazla kalan balıkları bazen martılar için atıyoruz" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:49 Kaynak: İHA

Sinop, Güncel
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