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Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi

25.01.2022 08:49
Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına martıların yiyecek bulmasını olumsuz yönde etkiledi.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına martıların yiyecek bulmasını olumsuz yönde etkiledi.

Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada'da balıkçı tekneleri bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür denize açılamadı.

Balıkçı teknelerinin müdavimleri martılar bu nedenle 2 gündür yiyecek bulmakta zorlanıyor. Balıkçılarda balık veremedikleri martıları ekmekle besliyor.

Martılar, balıkçı teknelerinden denize atılan ekmekleri kapmak için adeta bir birleriyle yarışıyor.

Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi
Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi
Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi
Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi

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Kırklareli, Karadeniz, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkçı teknelerinin zorunlu molası martıların yiyecek bulmasını olumsuz etkiledi - Son Dakika
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