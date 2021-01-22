Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu - Son Dakika

Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu

22.01.2021 09:32

Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu Hamsi avına yasak sonrası balıkçılar limana demir attı İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında, hamsi avı yasağı 28 Ocak'a kadar...

Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu

Hamsi avına yasak sonrası balıkçılar limana demir attı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında, hamsi avı yasağı 28 Ocak'a kadar uzatılmasının ardından balıkçılar Şile Limanı'na demir attı. Balıkçı tekneleriyle dolan Şile Limanı havadan görüntülendi.

Ticari amaçlı hamsi avcılığı, 8 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurulmuştu. Bu süre içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda, hamsi avı yasağı 28 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Hamsi avı yasağının uzatılması, soğuk havadan dolayı büyük balıkların derin sulara göç etmesiyle, balıkçılar Şile Limanı'na demir attı. Bazı balıkçılar yasaklar kalkana kadar ağlarını tamir ederken, bazı balıkçılar ise sezonu kapatarak ağlarını topladı. Balıkçı tekneleriyle dolan liman havadan görüntülendi.

Yasaktan dolayı mevsimsel balıkçılar bağlılar

Hamsi yasağından dolayı balıkçıların bağlı olduğunu ifade eden Balıkçı Kaptan Bahattin Gümrah, "Balıklar derin sulara göç etti. Takımımızın küçük olmasından dolayı bize göre balık yok. Çalışanlarımız ile sezonluk sözleşmemiz sona erdi. Büyük takımlar derin sularda tutmaya devam ediyorlar. 1 Eylül'de yeni sezonda tekrar balığa çıkmış olacağız. Hamsi yasağından dolayı, mevsimsel balıkçılar bağlılar. Balıklar kaçmadı ama mevsimsel soğukluktan dolayı sıcak sulara gittiler" diye konuştu.

Hamside buzhane balığı satıyoruz

Şile'de balıkçılık yapan İrfan Kayacı, "Balıkçılar olarak biz yasaklara uyuyoruz. Hamside şoklu olarak buzhaneden gelenleri satıyoruz. Yeni tutulan hamsiler ince oluyor. Vatandaşlarımızı buzhaneden olduğuyla ilgili uyarıyoruz. Balıkçılar 28'ine kadar limandalar" diye konuştu

Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu
Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu
Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu
Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu

İstanbul Boğazı, Karadeniz, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzatılan hamsi yasağı sonrası Şile Limanı balıkçı tekneleriyle doldu - Son Dakika


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