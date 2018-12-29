Son Dakika Haberleri: Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü

Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü

9 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla balığa çıkan polis memuru, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla balığa çıkan polis memuru, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde görevli 45 yaşındaki polis Nurettin Özaydın, arkadaşı Mustafa Yatağan ile 4 metrelik fiber tekneyle balık avına çıktı.

Manavgat ırmağından çıkıp denize açılan tekne, boğaz mevkisinde kıyıya 300 metre mesafede alabora oldu.

Teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip, teknede bulunan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Yatağan ve Özaydın'ı baygın halde sudan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Özaydın kurtarılamadı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Yatağan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özaydın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.


Özaydın'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:31 Kaynak: AA

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