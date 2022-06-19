Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu

19.06.2022 09:23

Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev alev yanan balıkçı teknesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev alev yanan balıkçı teknesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda bulunan balıkçı barındığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barınaktaki balıkçı teknesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Terliklerini karaya bırakıp tekneleriyle dünya turuna çıktılar Terliklerini karaya bırakıp tekneleriyle dünya turuna çıktılar Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 10:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement