Olay, Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda bulunan balıkçı barındığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barınaktaki balıkçı teknesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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