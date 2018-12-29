Son Dakika Haberleri: Balıkçı Teknesi Battı Polis Memuru Öldü

Balıkçı Teknesi Battı Polis Memuru Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla balığa çıkan polis memuru teknenin batması sonucu hayatını kaybetti.

Balıkçı Teknesi Battı Polis Memuru Öldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla balığa çıkan polis memuru teknenin batması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünnde görevli 45 yaşındaki polis Nurettin Özaydın arkadaşı Mustafa Yatağan ile birlikte Yatağan 07 isimli 4 metrelik tekne ile balık avına çıktı. Tekne, Manavgat ırmağından çıkıp denize girdikten sonra yaklaşık 300 metre mesafede alabora oldu.

Teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip, teknede bulunan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Mustafa Yatağan ve Nurettin Özaydın baygın olarak sudan çıkarıldı. Ambulans ile Özel Yaşam Hastanesine kaldırılan polis memuru Özaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Yatağan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olan Özaydın'ın haberleşme biriminde görev yaptığı, evli ve 1 erkek çocuk babası olduğu belirtildi.

Nurettin Özaydın'ın ölüm haberini alan Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül başta olmak üzere çalışma arkadaşları hastaneye akın ederken, Özaydın'ın eşi ve oğlu fenalık geçirdi. Eşi ve oğlu, balığa gitmemesi için çok ısrar ettiklerini dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Antalya, Polis, Manavgat, 3. Sayfa
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