Balıkçı teknesi sahiplerine destek

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği'yle birlikte yapılacak destekleme ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Müdür Sağlam söz konusu Tebliğ'in denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasını amaçladığını belirtti.

Balıkçı teknesi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili bilgi veren Sağlam, "Bu tebliğ kapsamında geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 2020 yılında 750 ila 1250 TL arasında destekleme ödemesi yapılacak. Tebliğin yayımlandığı 18 Kasım tarihinde geçerli bir ruhsata sahip, iç sularda avcılık yapan tüm balıkçı teknesi sahipleri ile denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahipleri, tekne boyuna bağlı olarak desteklenecek. Buna göre deniz ve iç su balıkçı teknelerinden; 5 metrenin altındakilere 750 TL, 5 ila 7,99 metre arasındakilere 1000 TL ve 8 ila 9,99 metre arasındaki deniz balıkçı tekneleri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı teknelerine 1250 TL destekleme ödemesi yapılacak. Balıkçılarımız, yaptıkları avcılığa ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin tebliğde yer alan formları doldurarak 27 Kasım tarihine kadar il/ ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları halinde bu desteklerden faydalanabilecekler" dedi. - SAMSUN