Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, balıkçı teknesi ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde, balıkçı teknesi ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce durdurulan teknedeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 göçmen yakalandı. Öte yandan, teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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