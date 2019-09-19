Son Dakika Haberleri: Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

1 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kozlu Balıkçı Barınağı'na operasyon düzenledi.

Balıkçı teknelerinde detaylı arama yapan ekipler, bir gırgır teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt tespit etti.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, 4 tanığın ifadesine başvuruldu.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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