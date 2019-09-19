Balıkçı teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
1 saat önce
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:50 Kaynak: AA
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kozlu Balıkçı Barınağı'na operasyon düzenledi.
Balıkçı teknelerinde detaylı arama yapan ekipler, bir gırgır teknesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt tespit etti.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, 4 tanığın ifadesine başvuruldu.
Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Halk ayaklanması sonrası Tunus'tan Suudi Arabistan'a kaçan eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali öldü