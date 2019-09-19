Son Dakika Haberleri: Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı
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Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı

34 dakika önce

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandıZONGULDAK - Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi.

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi. Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül 2019 tarihi 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda 'gırgır' tabir edilen balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.

Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 500 litre akaryakıta ise el konuldu.

Öte yandan ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:03 Kaynak: İHA
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