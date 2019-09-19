Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
1 saat önce
Zonguldak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 4 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:29 Kaynak: AA
Zonguldak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 4 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Kozlu Balıkçı Barınağı'na operasyon düzenledi.
Operasyonda, balıkçı teknelerinde detaylı arama yapan ekipler, bir gırgır teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit etti.
Gözaltına alınan bir şüpheli ile 4 tanığın ifadesi alınan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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