Son Dakika Haberleri: Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
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Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, barınaktaki balıkçı teknesinde kaçak mazot olduğu ihbarını aldı. Dün gece saatlerinde tekneye yapılan baskında, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak mazot, İl Özel İdaresi yetkililerince tankerle tekneden alındı. Olayla ilgili emniyete götürülen tekne kaptanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
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