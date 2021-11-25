Balıkçı teknesinde yangın paniği - Son Dakika

Balıkçı teknesinde yangın paniği

İSTANBUL - Sarıyer Rumeli Fenerinde balığa çıkmak için hazırlık yapılan teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Sarıyer Rumeli Fenerinde akşam saat 17.30 sıralarında balıkçı teknesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, balığa çıkmak için hazırlık yapılan 'Korsan Kızı' adlı teknede, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların yatakları sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sarıyer Rumeli Fenerinde gönüllü itfaiye aracı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü teknesi ve Sarıyer ve Maden İstasyonları İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.