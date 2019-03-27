Son Dakika Haberleri: Balıkçı Teknesinden Mazot Hırsızlığına 3 Tutuklama

Balıkçı Teknesinden Mazot Hırsızlığına 3 Tutuklama

44 dakika önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinden mazot hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Balıkçı Teknesinden Mazot Hırsızlığına 3 Tutuklama, System.String[]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinden mazot hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Mart Pazartesi günü Dereköy Limanı'nda bir balıkçı teknesinden mazot hırsızlığı gerçekleştirdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda olayla ilgili Z.B., E.K. ve T.B. isimli 3 şüphelinin daha önceden de mazot hırsızlığı olayı gerçekleştirdikleri ve çaldıkları mazotları Bafra'da sattıkları tespit edildi. Bafra'da 6 adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda Z.B., E.K. ve T.B. gözaltına alındı. Çalınan 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şahıs çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Bafra, 19 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçı Teknesinden Mazot Hırsızlığına 3 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]