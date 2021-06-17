Balıkçı teknesine çarpan kargo gemisinin görüntüsü - Son Dakika

Balıkçı teknesine çarpan kargo gemisinin görüntüsü

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine çarpan kargo gemisi soruşturma kapsamında Kumköy açıklarına demirletildi.

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine çarpan kargo gemisi soruşturma kapsamında Kumköy açıklarına demirletildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında 7 metre boyundaki Birincioğlu adlı balıkçı teknesine, Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Kazada 2 kişi öldü. Teknenin batmasına neden olan Portekiz bandıralı gemi Kumköy açıklarına demirletildi. Kargo gemisinin Romanya'nın Köstence limanına gittiği kaydedildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı 'nda, Portekiz bayraklı AS ROSALIA gemisi, Birincioğlu isimli balıkçı teknesi ile çatışmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca alınarak hastaneye sevk edilen üç denizciden ikisi maalesef vefat etmiştir. AS ROSALIA tahkikat için Liman Başkanlığımızca demirletilmiştir" denildi.



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