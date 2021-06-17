Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var - Son Dakika

Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var

İstanbul'da yaşanan kazada Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki balıkçı teknesine gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken, içinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kurtarılan vatandaşlardan 1'i yaralı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Teknede bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1'inin yaralı olduğu öğrenildi. KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi.

Son Dakika

HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu

Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu

İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi

"1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var

Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi