Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Teknede bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1'inin yaralı olduğu öğrenildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var - Son Dakika