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Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var - Son Dakika

Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var

17.06.2021 16:33

İstanbul'da yaşanan kazada Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki balıkçı teknesine gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken, içinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kurtarılan vatandaşlardan 1'i yaralı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Teknede bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1'inin yaralı olduğu öğrenildi.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi.

Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var - Son Dakika


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