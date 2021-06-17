BALIKÇI TEKNESİNE GEMİ ÇARPTI: TEKNEDEKİLER KURTARILDI  (2) - Son Dakika

BALIKÇI TEKNESİNE GEMİ ÇARPTI: TEKNEDEKİLER KURTARILDI (2)

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine AS ROSAILA adlı gemi çarptı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine AS ROSAILA adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken iki kişi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi. Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Son Dakika

Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Deniz Seki yine bikini giyip photoshop yaptı ama bu sefer önlemini çabuk aldı

HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor