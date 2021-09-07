Balıkçı teknesinin ağına deniz mayını takıldı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda balıkçılar tarafından bulunan mayınla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mayının imha edildiği belirtildi.

SAS TİMİ İMHA ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" ifadelerine yer verildi.