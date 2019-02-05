Balıkçı Teknesiyle Göçmen Kaçakçılığı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, bir teknenin arkasına bağlanan lastik botla yurt dışına geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile geçişi organize eden 3 kişi yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, bir teknenin arkasına bağlanan lastik botla yurt dışına geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile geçişi organize eden 3 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Altınbank açıklarında bir tekne ve arkasında bağlı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, üzerinde "Yorgun Denizci 1" yazan tekneyi, D-Marin açıklarında tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, teknedeki 3 organizatör ile lastik bottaki 24 Filistin, 18 Irak, 2 Fas ve 1 Lübnan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de emniyete teslim edildi.
Organizatörlerin, balıkçı teknesine alarak açıldıkları göçmenleri, bir süre sonra lastik bota bindirdikleri, sınıra yakın bir konumda botu bırakmayı planladıkları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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