Balıkçı Teknesiyle Göçmen Kaçakçılığı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, bir teknenin arkasına bağlanan lastik botla yurt dışına geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile geçişi organize eden 3 kişi yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, bir teknenin arkasına bağlanan lastik botla yurt dışına geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile geçişi organize eden 3 kişi yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Altınbank açıklarında bir tekne ve arkasında bağlı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.



Sahil Güvenlik ekipleri, üzerinde "Yorgun Denizci 1" yazan tekneyi, D-Marin açıklarında tespit etti.



Bölgeye yönlendirilen ekipler, teknedeki 3 organizatör ile lastik bottaki 24 Filistin, 18 Irak, 2 Fas ve 1 Lübnan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de emniyete teslim edildi.



Organizatörlerin, balıkçı teknesine alarak açıldıkları göçmenleri, bir süre sonra lastik bota bindirdikleri, sınıra yakın bir konumda botu bırakmayı planladıkları öğrenildi.

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