Balıkçı Teknesiyle Göçmen Kaçakçılığı

Aydın
'ın Didim
ilçesi açıklarında, bir teknenin arkasına bağlanan lastik botla yurt dışına geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile geçişi organize eden 3 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri Altınbank açıklarında bir tekne ve arkasında bağlı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, üzerinde "Yorgun Denizci 1" yazan tekneyi, D-Marin açıklarında tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, teknedeki 3 organizatör ile lastik bottaki 24 Filistin
, 18 Irak
, 2 Fas
ve 1 Lübnan
uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de emniyete teslim edildi.
Organizatörlerin, balıkçı teknesine alarak açıldıkları göçmenleri, bir süre sonra lastik bota bindirdikleri, sınıra yakın bir konumda botu bırakmayı planladıkları öğrenildi.