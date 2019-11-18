Son Dakika Haberleri: Balıkçı tentesi ile kaçmaya çalıştılar
Son Dakika 3. Sayfa Balıkçı tentesi ile kaçmaya çalıştılar - Son Dakika

Balıkçı tentesi ile kaçmaya çalıştılar

6 saat önce

Yasa dışı yollardan kaçmak için değişik yöntemleri deneyen düzensiz göçmenler son olayda balıkçı görünümü vermek için ahşap tekne kullandı.

Balıkçı tentesi ile kaçmaya çalıştılar, System.String[]

Yasa dışı yollardan kaçmak için değişik yöntemleri deneyen düzensiz göçmenler son olayda balıkçı görünümü vermek için ahşap tekne kullandı.


Bodrum açıklarında sabah saatlerinde içinde 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne Yunanistan adalarına doğru seyrederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatini çekti. Tekne üzerinde az sayıda insanın bulunması nedeniyle balıkçı görünümü verilmesi düzensiz göçmenlerin yakalanmasını engellemedi.


Sahil Güvenlik ekipleri teknede yaptığı aramada, teknenin gizli bölümlerinde 12 Suriye, 2 Filistin ve bir Irak uyruklu olmak üzere 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Ahşap tekne ise limana çekildi. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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