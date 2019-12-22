Balıkçı tezgahında köpek balığı görenleri şaşırttı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 3 metre 50 santimetre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı, teşhir amaçlı bir balıkçı tezgahında sergileniyor.

Köpek balığını gören vatandaşlar yakından dikkatle inceliyor. Vatandaşlar, köpek balığı ile fotoğraf çekilmesi de dikkatleri çekti.

Balıkçı Sami Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camgöz cinsi köpek balığının Marmara Denizi'nin Mürefte açıklarında yakalandığını söyledi.

Tezgahı "canlandırmak" ve tanıtım amaçlı köpek balığını teşhir ettiklerini ifade eden Küçük, "Mürefte açıklarında balıkçıların ağlarına takılmış. Vatandaşlar bu balığı belgesellerde görüyor, biz de insanlarımız görsün diye tezgahımıza getirdik. Camgöz cinsi köpek balığı denizde hastalanmayan tek balık ve kanser hastalarına faydası olduğu söyleniyor. Biz de parçalara ayırıp, ihtiyaç sahiplerine vereceğiz." diye konuştu.