Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi - Son Dakika

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Balık tezgahı

Balık satıcılarından Serhat Kılıç röportajı - Karabük

Yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'te ki tezgahlara gelen balıklar, hem satıcısı hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye başladı.

Kent merkezinde bulunan balık pazarında ki tezgahlarda yerini alan hamsi, uskumru, istavrit ve mezgit 30, barbun 40 ve sardalya 20 liradan satılıyor.

Balık satıcılarından Serhat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların iyi olduğunu ve çeşidin bol olduğunu söyledi.