Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan menekşe balığı ramazan ayında vatandaşın da tercihi oldu.

Av yasağının başlaması nedeniyle büyük tekneler ava çıkamayınca tezgahları doldurmak küçük teknelerle açılan balıkçılara kaldı.

İstavrit, çipura gibi balıkların da yer aldığı tezgahta kilogramı 50 liradan satılan menekşe balığı en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu mevsimde daha çok hafif balıkları tükettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, şu sıralar balıkçıların ağlarına menekşe balığı takıldığını ifade ederek, "Deniz salyası nedeniyle balık, sezonun ilk günlerine göre az. Bu mevsimde tutulan menekşe hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşlar onu tercih ediyor. Vatandaşlarımız 'sezon bitti tezgahlarda taze balık olmaz' diye düşünmesin. Tezgahlarda her zaman taze balık olmaya devam edecektir. " diye konuştu.

Balıkçı Bekir Erol da küçük tekne balıkçılarının avladığı balıkların tezgahlarda günlük olarak satıldığını dile getirdi.

Erol, ramazan ayında hafif olması nedeniyle menekşenin rağbet gördüğünü belirterek, "Menekşe ister ızgarada ister fırında gayet lezzetli tüketilebiliyor. Menekşenin yanında çipura ve levrek de tercih ediliyor." dedi.