Balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev turna balığını böyle yakaladı - Son Dakika
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Balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev turna balığını böyle yakaladı

07.10.2022 12:46

Balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev turna balığını böyle yakaladı ELAZIĞ - Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 20 kilo ağırlığında 150 santim büyüklüğündeki Fırat Turnasını 30 dakikalık mücadelenin ardından tutarak tekneye çıkarmayı başardı.

Balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev turna balığını böyle yakaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 20 kilo ağırlığında 150 santim büyüklüğündeki Fırat Turnasını 30 dakikalık mücadelenin ardından tutarak tekneye çıkarmayı başardı.

Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban Barajı'nda arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı tekneye çıkarmayı başardı. Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Keban Turnasının yaklaşık 20 kilo ağırlığında ve 150 santim boyunda olduğunu görüldü. Yayar, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra balığı arkadaşına hediye etti.

Fatih Yayar, "Sportif amaçlı Fırat Turnası yakalamak için bot ve teknelerle arkadaşlarla beraber Keban Barajına açıldık. Spin dediğimiz yöntem ile avlanırken pek az dediğim boyda Fırat Turnası oltamıza takıldı. Arkadaşlarında yardımı ile yarım saatlik uğraşın sonucunda balığı sudan çıkardık. Ortalama 1,5 metre boyunda 20 kilo ağırlığında" dedi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Keban, Fatih, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev turna balığını böyle yakaladı - Son Dakika

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