Son Dakika Haberleri: Balıkçı yılanı, yılan balığı avladı
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Balıkçı yılanı, yılan balığı avladı

4 saat önce

Balıkçı yılanı, yılan balığı avladıERZİNCAN - Erzincan'da yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı.

Balıkçı yılanı, yılan balığı avladı
ERZİNCAN - Erzincan'da yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı.
Erzincan'da derede balık tutan amatör balıkçı oltasını sudan çekince şaşkına döndü. Bugüne kadar böyle bir olaya karşılaşmadıklarını belirten balıkçı aynı oltada hem balık hem de yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Balık ile yılanın aynı oltada olması balıkçılar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Balıkçı yılanı, yılan balığı avladı
Erzincan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
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