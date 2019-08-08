Son Dakika Haberleri: Balıkçıda darp olayında gözaltı kararı
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Balıkçıda darp olayında gözaltı kararı

1 saat önce

Eminönü'nde bir balıkçıda Abdullah H.A.'nın darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan ve serbest bırakılan 8 şüpheli için yeniden gözaltı kararı çıkartıldı.

Balıkçıda darp olayında gözaltı kararı, System.String[]
Eminönü'nde bir balıkçıda Abdullah H.A.'nın darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan ve serbest bırakılan 8 şüpheli için yeniden gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Cadddesi'ndeki bir balıkçıda 4 Nisan tarihinde darp edilmesi nedeniyle yaralanan Abdullah H.A., hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerine giderek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Ancak Abdullah H.A.'nın hastanedeki tedavisinin ardından beraberindeki müştekilerle beraber Kocaeli'ye gitmesi ve çevrede bulunan güvenlik kameralarından olaya ilişkin görüntülerin tespit edilememesi nedeniyle şüpheliler bulunamadı.

Gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayda başından yaralanan Abdullah H.A. ve diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'den İstanbul'a gelmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. - İSTANBUL
İstanbul, Eminönü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
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