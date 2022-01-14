Balıkçıl kuşları gitti, yuvaları kaldı - Son Dakika

Balıkçıl kuşları gitti, yuvaları kaldı

AYDIN Aydın'da kırsal Direcik Mahallesi'ni yıllardır mesken tutan gri balıkçıl kuşlar, ağaçların kuruması ile birlikte köyü terk etti. Kuruyan ağaçların tepesinde boş yuvaları kaldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Direcik Mahallesi'ni asırlardır mesken tutan balıkçıl kuşlar, yaşanan kuraklıklarla birlikte azaldı. Köyü şenlendiren ve her yıl Ocak ayında yuvalanıp Ağustos ortasına kadar köyde duran kuşların sayısı her geçen gün azalıyor. Yıllardır Direcik Köyü'nü mesken edinerek yaklaşık 20 yıldır köy meydanında bulunan çam ağaçlarına yuva yapan ve köye ayrı bir renk katan gri balıkçıl kuşlar, çam ağaçlarının kuruması ile birlikte tek tek köyü terk etmeye başladı. Kuşların gitmesi ile birlikte kuruyan çam ağaçların tepesinde ise sadece boş yuvalar kaldı.

Ağaçların kuruması ile birlikte kuşların yumurtlayacağı bir alanın kalmadığını ifade eden mahalle sakinlerinden Yılmaz Günaldı; "Buradaki ağaçlar budandıktan sonra kuşların gelmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağaçlar kurudu. Bu kuşlar en az 40 senedir geliyordu. Artık gelmez oldu. Bu sene 2-3 tane geldi ama artık konacakları ağaçlar kalmadı. Burada yuva yapıyorlar, yumurtalarını bırakıyorlar. Buradaki ağaçlar kuruyunca kuşların da yuvalanacağı, yumurtlayacağı yer kalmadı" dedi.

Ağaçların geçen yıllara oranla bu sene tamamen kuruduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Mehmet Akif Yılmaz ise "Eskiden yaklaşık 40 tane kuş geliyordu. Önce buraya yerleşim yaptılar. Bu ağaçlar kuruyuncaya kadar şimdi kaçtılar, gelmez oldular. Bu kuşlar, Ocak ayına doğru gelmeye başlardı ama şimdi bir hareketlilik yok. Geçen yıl sayıları az da olsa kuşlar gelmişti. Her geçen gün daha da azalıyor. Ağaçlar da bu sene temelli kurudu. Bu kuşlar köyümüze güzellik katıyordu. Burada çıkardıkları hoş sesler hepimizi mutlu ediyordu. Kuşlarımız sayesinde köyümüze turistler de geliyordu. Kuşların köyümüze küsmemeleri için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.