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Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

31.01.2022 17:20

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti Karabük'te karla kaplı ormanda yaralanan balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti.

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

KARABÜK - Karabük'te karla kaplı ormanda yaralanan balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti.

Safranbolu ilçesindeki Çevrik köprü mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan balıkçıl kuşun imdadına Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Kuşun bulunduğu yerden kurtarılmasının ardından üzerini montla örten ekipler, kucağında araca kadar taşıdı.

Belediyeye ait barınağa taşınan balıkçıl kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınması planlanıyor.

Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti
Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti
Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti

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Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçıl kuşun imdadına ekipler yetişti - Son Dakika


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