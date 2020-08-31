Balıkçılar 1 Eylül'de "vira bismillah" diyecek - Son Dakika

Balıkçılar 1 Eylül'de "vira bismillah" diyecek

Mersin Balık Pazarı'nda av yasağı olmasına rağmen balık fiyatları ucuz seyrediyor.

Balıkçılar 1 Eylül'de

Mersin Balık Pazarı'nda av yasağı olmasına rağmen balık fiyatları ucuz seyrediyor. 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyecek olan büyük balıkçı tekneleriyle birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık çeşitlerinin artacağını belirterek, fiyatların da yarı yarıya düşeceğini müjdeledi.

15 Nisan 2020 tarihinde gelen av yasağı, 1 Eylül'de sona eriyor. 1 Eylül 2020'de gırgır tekneleri denilen büyük tekneler ilk balık avlarına çıkılacak. 15 Nisan 2020'den beri yasaktan dolayı, balık fiyatları ve çeşitleri epey etkilenmişti. Denizden az miktarda balık çıkarken, balık fiyatları da yükseliş göstermişti. Ancak özellikle Akdeniz Bölgesi'nde havaların iyi gitmesi ve av yasağının sonlarına gelmesi dolayısıyla balık fiyatları ucuzladı. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı ile birlikte fiyatların daha da düşmesi beklenirken, tezgahlarda en pahalı balığın 20-25 lira arasında olması bekleniyor.

Yeni balık sezonu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan'dan beri av yasağı olduğunu hatırlattı. 1 Eylül'de av yasağının bittiğini ve gırgırların denizlere açılacağını vurgulayan Polat, "Tabi Akdeniz bölgesinde havalar sıcak olduğundan bizim teknelerimiz 15'inde çıkacak. 15 Eylül'den itibaren balık yasağımız tamamen kalkıyor ve her çeşit balığımız çıkacak. İşte barbun, levrek, mezgit, çupra, gümüş, karides, kalamar çıkacak. Yani aklınıza hangi balık geliyorsa tezgahta bulabileceksiniz. Akdeniz balık çeşitliliği çok yüksek bir denizdir. Halkımız bu balık sezonunu değerlendirsinler. Çünkü Eylül, Ekim ve Kasım aylarını özellikle öneriyoruz. Bu aylar balık fiyatlarının çok uygun olduğu aylardır. Balık fiyatlarında yüzde 50'den yüzde 80'e varan indirimler olur. Halkımız bu taze ve ucuz fiyatlı balıkları değerlendirsinler. Balık vitamindir, sağlıktır. Omega 3 ve 6 açısından zengindir. Balık her yaştan insanlara fayda sağlayan doğal bir yiyecektir. Şu anda dünyada doğallığını korumuş ender yiyeceklerden biri balıktır. Bu pandemi sürecinde özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Haftada en az bir kere sofralarımıza sokmamız lazım. Halkımızı balık yemeye davet ediyorum" diye konuştu.

"İlk 3-4 ay en verimli aylar"

Geçen yıllara göre bu sene hem balıkçıların hem de vatandaşların avlanma yasağı konusunda bilinçlendiğini vurgulayan Polat, "Her sene yasaklar zaten kontrol ediliyor ama gittikçe balıkçılar bu konuda bilinçleniyor. Devletimiz de bu konuda zaten taviz vermiyor. Eskiye göre yasaklara uyma konusunda daha iyiyiz. Bunun faydasını da göreceğiz. Bu sezonda inşallah istediğimiz gibi balık çıkar. Ancak her sene bir önceki seneyi aratıyor. Tabi sezonun ne olacağı belli olmaz. İlk 3-4 ay en verimli olunan aylardır. Yılbaşından sonra değişen hava şartlarının da etkisiyle balık çıkma oranında da çıkış yaşanılıyor" şeklinde konuştu.

Balık fiyatlarıyla da ilgili bilgi veren Polat, "Av yasağı devam ediyor ama yine balık fiyatları çok yüksek değil. Çupra-levrek 30-35 lira, sardalye, kefal, istavrit 10-15 lira, dil balığı 20-30 lira, barbunya 30-40 arasında gidiyor. Tabi bu fiyatlar geçici fiyatlar. 15 Eylül'den sonra bu fiyatlar yarı yarıya düşecek. Barbunyanın fiyatı 10-15 lira, gümüş 10 liraya, çupra-levrek fiyatlarında yarı yarıya indirimler olacak. Yani çok büyük indirim var. Halkımız bu fırsatı değerlendirsin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyecek - Son Dakika Ekonomi

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