Balıkçılar 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek göle ağlarını bıraktı - Son Dakika

Balıkçılar 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek göle ağlarını bıraktı

Van'da balıkçılar, üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin av yasağının sona ermesiyle, 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bırakmaya başladı.

Van'da balıkçılar, üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin av yasağının sona ermesiyle, 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bırakmaya başladı.

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha

Van Gölü'nden 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Yasak nedeniyle teknelerini göl kıyısına çeken balıkçılar, 90 gün sonra hazırlıklarını tamamlayarak ilk ağlarını göle bıraktı.

Kıyıdaki Van'ın Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu, Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde erken saatlerde göle açılan balıkçılar, sezona umutlu başladı.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

"200 bin ton kaçak avlanılmış balık yakalandı"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağladığı inci kefali avında yasağın sona erdiğini söyledi.

Yasak boyunca balıkların korunması konusunda tüm ekiplerin büyük hassasiyet gösterdiğini, çok iyi koruma tedbirlerinin alındığını vurgulayan Görentaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte 900 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 73 kişiye 203 bin lira idari ceza uygulandı. 175 ağ ele geçirildi. Bu dönemde 200 bin ton kaçak avlanılmış balık yakalandı. Bunlardan 120 bin ton canlı balığı suya geri bıraktık. Diğer dönemlere oranla çok başarılı bir dönem oldu. Balık sayısında çok iyi bir artış yaşandı. Bu durum yeni avcılık dönemine de yansıyacak. Bereketli bir dönem olmasını bekliyoruz."

Van Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz de "90 gündür ava çıkmadık. Nihayet yasak kalktı. Çok bereketli bir yıl bekliyoruz." dedi.

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkçılar 90 gün sonra 'vira bismillah' diyerek göle ağlarını bıraktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:25 Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 10:58 100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı 10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı 09:33 Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu 09:31 Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
13:33
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
13:30
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 15:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkçılar 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek göle ağlarını bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]