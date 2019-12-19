Balıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Balıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, AA'nın

Beylikdüzü'nde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına oy veren balıkçılar, "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Balıkçı Kenan Balcı, seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Ancak duygularımızı kabartan çok güzel kareleri seçtik. Gerçek, ciddi haberleri bizlere hızlıca ve doğru şekilde ulaştırdığı için AA'ya teşekkür ederiz." dedi.

Emre Can Özbek de fotoğrafları çok beğendiklerini aktararak, seçim yaparken duygulandıklarını ifade etti.

Hikmet Acar ise fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Mustafa Yalçın, Beylikdüzü, Çamlıca, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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