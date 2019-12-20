Balıkçılar, AA'nın

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına" başlıklı fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Balıkçı Özdal Alas ise "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.

Karakaş, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğraflarda milli duyguların ön planda olduğunu belirten Karakaş, "AA'nın bu fotoğraf yarışmasında benim gördüğüm kadarıyla milli duygular, eğitim ve azim fotoğrafını beğendim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel." dedi.

Her zaman AA'nın haber politikasını beğendiği aktaran Karakaş, "Doğru haber ve doğru bilgilendirme politikası bizleri çok memnun ediyor. Ajans çalışanları her zaman bizim yanımızda ve sorunlarımızı, dertlerimizi duyurmaya gayret gösteriyor. Çalışmalarından dolayı kuruma teşekkür ederim." diye konuştu.

Alas da fotoğrafların her birinin ayrı bir değer olduğunu vurgulayarak, "Fotoğraflar heyecan yaratıyor. Her biri ayrı güzellikte ve vermek istediği mesaj ayrı. Çok anlamlı fotoğraflar var içinde. İnsanı heyecanlandıran fotoğraflar da var. Milli takımımızın fotoğrafı beni duygulandırdı." ifadesini kullandı.