Balıkçılar, ağlarına takılan vatozu denize saldılar - Son Dakika

- Balıkçılar, ağlarına takılan vatozu denize saldılar
ANTALYA - Antalya'da denize açılan balıkçıların ağına dikenli vatoz balığı takıldı. Balıkçılar, yaklaşık 5 kilo ağırlığındaki vatozu tekrar denize bıraktı.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle avlanmaya çıkan balıkçılar, ağlarını çektiklerinde dev bir dikenli vatoz balığıyla karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran balıkçılar, ağdan kurtardıkları vatoz balığını ölmeden denize tekrar geri saldı. Vatoz balığı salınmasıyla birlikte denizin dibine doğru yüzdüğü görüldü.
Balıkçılar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
- Kaynak: İHA
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