Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi - Son Dakika

SAMSUN'da tekneyle balık avına çıkan emekli 3 arkadaş, dönüşte kıyıda bekleyen kedileri balıkla besledi. Kedilerin balıkları yemek için verdiği mücadele, görenleri gülümsetti.

Sabahın erken saatlerinde Kayıkhane Balıkçı Barınağı'ndan amatör balıkçı teknesiyle denize açılan 3 arkadaş, oltayla çıktıkları istavrit avından memnun döndü. Kıyıya ulaşan amatör balıkçılar, burada tuttukları balıkları ayıklarken, kedileri de besledi. Kedilerin, kıyıda balıkları yemek için verdiği mücadele ise görenleri gülümsetti.