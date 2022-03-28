Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor - Son Dakika
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Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor

28.03.2022 20:14

Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor İstanbul Boğazı'nda yaşanan mayın paniğinin ardından Karadeniz kıyısında balık tutma yasağı getirildi.

Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yaşanan mayın paniğinin ardından Karadeniz kıyısında balık tutma yasağı getirildi. Balıkçılıkla uğraşanlar ise limanda yasağın bitmesini bekliyor.

İstanbul Boğazı'nda dün akıntıya kapılmış halde bir deniz mayını bulunmuş ve etkisiz hale gerilmişti. Yaşanan olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararını aldı. Karadeniz'e açılan balıkçılar ise yasağın ardından Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki balıkçı limanında bekleyişlerini sürdürüyor.

"Bu sadece balıkçılar için değil transit gemiler içinde tehlikeli"

Bu durumu değerlendiren balıkçılardan Metin Demir, "Bu sadece balıkçılar için değil transit gemiler içinde tehlikeli. Mayınları görme şansları yok. Bu tabi tedbir amaçlı, gece 00.00'da onu görme şansın olmaz tabi gündüz de göremezsin. Çok dikkat etmelisin suyun 1-2 metre altında onu görme şansın olmaz" dedi.

"Mayın tehlikesi gelince hepten sıkıntıya düşmüş durumda"

Balıkçılık işiyle geçimini sağlayan Cenk Kıran ise, "Balıkçı zaten zor durumdaydı bu iş hepten daha kötüye gitti. Balıkçılar bu seneki zorlu koşulların üstüne mayın tehlikesi gelince hepten sıkıntıya düşmüş durumda. Mayın etkisiz hale getirildi ama şu anda denizde söylenene göre 400 adet daha kopmuş halde buraya sürüklenen mayınlar var. Onlar nasıl etkisiz hale getirilecek onu düşünüyoruz şu anda. Bu seneki balıkçılık zaten kötü gitti, bir de üstüne gece yasaklandı. Balıkçılar zaten 1-2 kuruş kazanacaktı ama oda yok. Önümüzde Nisan ve Mayıs gibi yasak var. Bizim burada yaz balıkçılığı dediğimiz gibi bir balıkçılık var, İnşallah onu etkilemez" diye konuştu.

Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor
Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor
Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor

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İstanbul Boğazı, Balıkçılık, Karadeniz, Mayın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor - Son Dakika


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