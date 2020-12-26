Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor - Son Dakika

Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor

26.12.2020 09:29
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor, System.String[]

BALIKÇILARIN korkulu rüyası balon balığının avlanmasına yönelik devlet desteği devam ederken, bu destek kapsamına sadece bir balon balığı türünün alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, "7 tür bize zarar veriyor.

BALIKÇILARIN korkulu rüyası balon balığının avlanmasına yönelik devlet desteği devam ederken, bu destek kapsamına sadece bir balon balığı türünün alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, "7 tür bize zarar veriyor. Yakaladığımız balon balıklarının yüzde 99'u kapsam dışı kalıyor" dedi.

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk aylarında yürürlüğe koyduğu ilginç bir projeyle balıkçıları balon balığı avlaması konusunda teşvik etti. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine büyük ilgi gösteren balıkçılar o günden itibaren balon balığı avlayarak kuyruklarını kesmeye başladı. Ancak balıkçılar, 7 balon balığı türünden sadece bir tanesinin değerlendirmeye alınmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek tüm balon balığı türlerinin proje kapsamına alınmasını istedi. Günde avlanan ve kuyruğu kesilen balon balıklarının neredeyse yüzde 99'unun değerlendirme dışı kalan türlerden olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, balıkçıların bu durumdan maddi olarak zarar gördüğünü belirtti.

'TÜM BALON BALIKLARI İSTİLACI VE BİZE ZARAR VERİYOR'7 balon balığı türünün de balıkçı ağları başta olmak üzere birçok zararı olduğunu ifade eden Safsoylu, tüm türlerin ekonomik değeri olan balıkları yediğini, balıkçılığı baltaladıklarını belirtti. Türler arasında 'benekli' dedikleri balon balığının kuyruğunun proje kapsamına alındığını söyleyen Safsoylu, "Benekli gibi diğer 6 tür de istilacı ve bize zarar veriyor. Bir tek onun desteklenmesi balıkçı için yeterli değil. 7 türün de ağızla giyotin gibi. Ağ atıyoruz, hangisi denk gelirse gelsin dişiyle bir yakaladığında, ağımız paramparça oluyor. Hal böyle olunca elimiz boş bir şekilde limana dönüyoruz" diye konuştu.

Sabahın ilk ışıklarında balığa çıktığını ve bu sırada 500'e yakın balon balığı yakaladığını söyleyen Mehmet Kanfal, yakaladığı 500 balıktan sadece ikisinin kuyruğunun benekli olduğunu, geri kalanların proje kapsamı dışında kalacağını kaydetti. Bu durumun balıkçıların şevkini kırdığını belirten Kanfal, 7 türünde destek kapsamına alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.


Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor
Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor

Balon Balığı, Kooperatif, Akdeniz, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyor - Son Dakika


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