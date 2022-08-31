Denizlerde av yasağının kalkmasını 3 koç kesip dualarla karşıladılar - Son Dakika
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Denizlerde av yasağının kalkmasını 3 koç kesip dualarla karşıladılar

31.08.2022 12:36
Denizlerde av yasağının kalkmasını 3 koç kesip dualarla karşıladılar

Balıkçılar, bu gece itibariyle denizlerde 4 buçuk aylık avlanma yasağının kalkmasını Beylikdüzü'nden bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde, 3 koç kesip dualarla karşıladı.

Balıkçılar, bu gece itibariyle denizlerde 4 buçuk aylık avlanma yasağının kalkmasını Beylikdüzü'nden bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde, 3 koç kesip dualarla karşıladı. Balcı, "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Hiç yemeyen bile haftada 200 gram da olsa tüketsin" dedi.

Denizlerde 4 buçuk aydır devam eden avlanma yasağı bu gece 12 itibariyle sona eriyor. Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar sezon başı itibariyle bolca Palamut, Hamsi ve Sardalya balığı çıkmasını bekliyor. Yeni sezonun bereketli ve huzurlu geçmesi için Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde, 3 Koç'u adak olarak kesti. Duaların ve tekbirlerin de getirildiği programda yeni sezon için hayırlar ve bereketler dilendi. Kesimin ardından meşaleler de yakıldı. 4 buçuk aylık hasretin sona ermesi balıkçıların yüzünü güldürdü.

"Çok mutluyuz çok neşeliyiz"

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı mutluluğunu ifade ederek, " Çok mutluyuz çok gururluyuz. Hasret bitti. Balıkçılar denizle ve balıkla buluşuyor bu gece. Çok neşeliyiz. Denizin hangi bölgesine ağımızı oltamızı atarsak Karadeniz, Marmara, Tekirdağ, İstanbul Boğazı, Samsun İğne ada oltamızı atıyoruz, Palamut, Sardalya ve Hamsi geliyor. Halkımız bol balık tüketsin. Hiç yemeyen bile haftada 200 gram da olsa tüketsin. Balık şifa, balık anne sütüne eş değer. Aynı zamanda, Denizler Tükenmeyen Madenlerimiz, Denizler Ekmeden Biçtiğimiz Tarlalarımız. Denizler bizlere devamlı veriyor. Bunun kıymetini bilelim Türk Halkı olarak. Karadeniz, Marmara Türk halkına bir armağandır değerini bilelim" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Karadeniz, Türkiye, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizlerde av yasağının kalkmasını 3 koç kesip dualarla karşıladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlerde av yasağının kalkmasını 3 koç kesip dualarla karşıladılar - Son Dakika
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