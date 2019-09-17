Balıkçılar bu kez boş dönmedi, hamsi fiyatı 10 liraya düştü

Ordu'da avlanan yerli hamsinin kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor

ORDU - 1 Eylül'de başlayan balık av sezonunun ardından Ordu açıklarında avlanan hamsi balıkçıların tezgahlarını süslüyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık çeşitleri artmaya başladı. Bu yıl palamut balığından umudu kesen balıkçıların umudu ise hamsiye yöneldi. Sezonun açılmasıyla birlikte denizde ilk avlanan balıkların başında istavrite gelirken, aradan geçen yaklaşık 2 haftanın ardından hamsi de yüzünü göstermeye başladı. Karadeniz'de Ordu sınırları içerisinde ağlara takılan hamsinin kilogramı 10-15 TL arasında satışa sunuluyor.

"Denizden hamsi fışkırıyor"

Ordulu balıkçılardan Azizi Ceylan, denizlerde yerli hamsinin görülmeye başladığını belirterek, "Yerli hamsi 3 gündür kendisini gösteriyor. Fatsa ile Giresun arasındaki bölgede hamsi avlanıyor. Palamutun olmaması denizdeki hamsiyi adeta fışkırttı. Bu sene hamsiden balıkçıların yüzünü güldürecek. İnşallah erkenden çıkıp ilerleyen zamanlarda kaybolmaz" dedi.

Vatandaşların bu yıl bol bol hamsi yiyeceklerini ifade eden Ceylan, "Palamut yerine hamsi dolaplara konulacak. Şuanda hamsi yeni çıkmasına rağmen 10-15 TL arasında satılıyor. Biraz daha bol çıkarsa fiyatlar da geri düşecektir. Şuanda kaliteye göre iki çeşit hamsi ve iki çeşit fiyatlar var. Denizden bu yıl hamsi fışkıracak inşallah" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar hamsiden memnun

Vatandaşlar ise hamsiyi günlerdir merakla beklediğini belirterek, bu sezon bol bol hamsi yiyeceklerini sözlerine eklediler. Vatandaşlar, palamutun olmamasından dolayı hamsinin bu sezon bol olduğunu fa ifade ettiler.