Son Dakika Haberleri: Balıkçılar Buz Tutan Gölün Ava Açılmasını Bekliyor

Balıkçılar Buz Tutan Gölün Ava Açılmasını Bekliyor

2 saat önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesine kıyısı bulunan Suğla Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, ava çıkabilmek için göl yüzeyindeki 10 santimetreyi bulan buzların erimesini bekliyor.

Balıkçılar Buz Tutan Gölün Ava Açılmasını Bekliyor, System.String[]
Konya'nın Yalıhüyük ilçesine kıyısı bulunan Suğla Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, ava çıkabilmek için göl yüzeyindeki 10 santimetreyi bulan buzların erimesini bekliyor.

Yurdun birçok yerinde kar yağışının ardından gelen soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yalıhüyük ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle, ilçeye kıyısı bulunan Suğla Gölü dondu.

Yüzeyindeki buz kalınlığı 10 santimetreye ulaşan gölde, tekneler mahsur kaldığı için balıkçılar da ava çıkamıyor.

Yalıhüyük'teki, Suğla Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 15 balıkçı, tekrar avlanabilmek için buzların erimesini bekliyor.

Balıkçılardan Selahattin Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suğla Gölü'nün ekmek kapıları olduğunu söyledi.

Gölün donmasıyla teknelerinin buz içinde mahsur kaldığını dile getiren Soylu, "Gölün buz tutması elimizi kolumuzu bağladı. Bir an önce buzların erimesini ve gölün ava açılmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçılardan Nevzat Kıyak ise göldeki buz kalınlığının 10 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Gölün buz tutması nedeniyle ava çıkamadıklarını vurgulayan Kıyak, "Dört gözle gölün buzlarının erimesini bekliyoruz. İnşallah bir lodos çıkar, buzlar erir de biz de rızkımızı gölde aramaya devam ederiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Konya, Yalıhüyük, Güncel
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