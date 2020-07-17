Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı - Son Dakika

Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı

Antalya'da falezlerin 3 mil açığında üzerinde kimlik çıkmayan ve iç çamaşırı bulunan erkek cesedi bulundu.

Antalya'da sabah saatlerinde balığa açılan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezden 3 mil açıklarında suyun yüzeyinde bir cisim gördü. Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cesedi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.