Balıkçılar da tanzim satış istiyor

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.

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