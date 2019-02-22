Balıkçılar da tanzim satış istiyor
1 saat önce
Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.
Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:10
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