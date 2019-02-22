Son Dakika Haberleri: Balıkçılar da tanzim satış istiyor

Balıkçılar da tanzim satış istiyor

1 saat önce

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.

Balıkçılar da tanzim satış istiyor, System.String[]
Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:10 

Fi, Ekonomi
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