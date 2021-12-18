Tezgahlar boş kaldı, fiyatlar yükseldi - Son Dakika

Ereğli'de fırtına ve sağanak yağışın etkili olması nedeniyle balıkçılar üç gündür denize açılamadı.

SES// 01.40 – 02.09 UĞUR KARAKUŞ – BALIKÇI Teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları neredeyse boş kalırken, az sayıdaki balığın fiyatları da artık gösterdi…

Balık fiyatları ise böyle… Öte yandan başka illerden avlanmak için denize açılan bazı balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Balıkçı Barınağı'na sığındı. Balıkçılar barınakta hem teknelerin hem de ağlarının bakımlarını yapıyor.