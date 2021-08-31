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Balıkçılar dualarla denize uğurlandı - Son Dakika

Balıkçılar dualarla denize uğurlandı

31.08.2021 22:28
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı, System.String[]

Türkiye'de denizlerde balık av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Türkiye'de denizlerde balık av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Tüm Türkiye'de 1 Eylül itibarıyla balık av sezonu açıldı. Samsun'da da balıkçılar açılmadan önce 31 Ağustos akşamından Samsun protokolünün katıldığı törende dualarla denize uğurlandı. Son hazırlıklarını teknede tamamlayan balıkçılar, son kontrollerinin ardından denize açıldı.

"10 binlerce insan balıkçılıktan ekmek yiyor"

Balıkçılık sektörünün on binlerce kişinin ekmek teknesi olduğunun altını çizen Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, "Balık av sezonunu açmak için bir araya geldik. Sezonun hayırlı, kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum. Yasaklara uyulması konusunda hatırlatma yapmak da istiyorum. Bu yasaklar bizim kısa vadede zararımıza gibi gözükse de uzun vadede balıkçılığın ve ülkemizin menfaatine alınmış kararlardır. Yaklaşık 6 bin 100 çalışanımız var. 30-35 bin vatandaşımız buradan ekmek yiyor. Bu sektörden yararlanan diğer sektörleri de kattığımızda ciddi bir vatandaşımız buradan ekmek yiyor. Bunun için koyulan kurallara da uyulması gerekiyor. Biz valilik olarak kurallara uyulduğu müddetçe balıkçı esnafının da yanındayız. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

"Palamut hariç tüm balıklar bol gözüküyor"

Palamut hariç diğer balıklarda sıkıntı olmadığını ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Yeni av sezonu herkese hayırlı olsun. Bu sene ilk görünüme göre denizde balık iyi görünüyor. Palamutta biraz sıkıntı var. Geçen sene fazla olmuştu. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu her zaman öyle olmuştur. İstavrit, çinakop ve hamsi bol görünüyor. Hava şartları iyi gitti. İnsanlar balık yesin bizim sıkıntımız o. Covid-19 ile ilgili sıkıntımız var. Aşısız insanları denize getirmek istemiyoruz. Sektöre en büyük sıkıntıyı onlar veriyor. Başka da sıkıntımız yok. Bu sene çok umutluyuz. Her seneden daha farklı. Çünkü bu sene denizde her türlü balık görünüyor. Rusya tarafında da hava soğuk geçti. Denizin temel balığı hamsi. Hamsi olduktan sonra gerisinde bir sorun yok" diye konuştu.

"Hamsi av yasağı gelecekse Karadeniz'deki tüm ülkelere gelsin"

Hamsi av yasağının sadece Türkiye'de uygulanmasının balıkçılara ekonomik açıdan zarar verdiğine de değinen Atıf Malkoç, "Bu sene hamsi konusunda av yasağı beklemiyoruz. Maç 90 dakikadır. Biz 90 dakika oynayacağız. Geçen sene sezonun yarısında avlanmayı yasak etiler. Karadeniz'de diğer ülkeler avlarken bizde yasak oldu. Geçen sene balıkçılar bundan oldukça mağdur oldu. Eğer yasak gelecekse Karadeniz'deki tüm ülkelerde yasak olsun. Bizim tutmadığımız balığı karşıda herkes tuttu. Balık sınır boyu bizde 9 cm, onlarda ise 6 cm. Bunu da devletimiz değerlendirsin. Şu ana kadar av sezonu oldukça elverişli. Bundan sonraki temennimiz deniz suyunun soğuması. İklim şartları değişti. Deniz suyunda 3-4 derece fazla sıcaklık var. Balığın yumurtlamasında bunun faydası var ama ondan sonra da peşine soğuk gelmesi lazım. Balık göçünü tamamlaması için deniz inşallah soğur. Şu anda deniz çok sıcak. İstavrit ve mezgit avlamayı düşünüyoruz. Çinakop ve palamut olursa onları da avlayacağız" şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi.

Balık av sezonu açılış törenine ayrıca CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN

Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı
Balıkçılar dualarla denize uğurlandı

Karadeniz, Türkiye, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar dualarla denize uğurlandı - Son Dakika Ekonomi


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